Brazil vs Argentina, FIFA World Cup 2026 qualifier: विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने चिर प्रतिद्वंदी ब्राजील को 1-0 से हराया, ब्राजील में आखिरी बार खेले मेसी

Highlights चिर प्रतिद्वंद्वी अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका 2021 फाइनल में भी हराया था। विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वालीफाइंग मैच में अपने चिर प्रतिद्वंदी ब्राजील को 1-0 से हराया। दर्शकों के बीच झगड़े के कारण खेल देर से शुरू हुआ।

Brazil vs Argentina, FIFA World Cup 2026 qualifier: आखिरकार ब्राजील की विश्व कप क्वालीफाईंग में अपने घरेलू मैदान पर पहली हार हुई। विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने हजारों फैंस के सामने ब्राजील को 1-0 से हराया। माराकाना स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2026 क्वालीफायर में हार का सामना करना पड़ा।

चिर प्रतिद्वंद्वी अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका 2021 फाइनल में भी हराया था। विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने निकोलस ओटामेंडी के गोल की मदद से विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वालीफाइंग मैच में अपने चिर प्रतिद्वंदी ब्राजील को 1-0 से हराया।

मकराना स्टेडियम में हजारों दर्शक लियोनेल मेसी को संभवत: ब्राजील में आखिरी बार खेलते हुए देखने के लिए पहुंचे थे लेकिन वह ओटामेंडी थे जिनके 63वें मिनट में किए गए गोल ने मैच का परिणाम तय किया। दर्शकों के बीच झगड़े के कारण खेल देर से शुरू हुआ। ब्राजील की यह विश्व कप क्वालीफाईंग में अपने घरेलू मैदान पर पहली हार है।

राउंड रोबिन आधार पर खेली जा रही इस प्रतियोगिता में ब्राजील की यह लगातार तीसरी पराजय है जो नए कोच फर्नांडो डिनिज़ के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। मेसी जब 78वें मिनट में मैदान छोड़कर बाहर निकले तो ब्राजील के प्रशंसकों ने भी तालियां बजाकर उनका स्वागत किया।

Watch Here World Cup 2026 qualifier: ‘Brazil vs Argentina’ live stream: online and for free from anywhere Today⤵️



Mobile:⤵️

⚽ Go Live: @allsportslive4k



PC:⤵️

⚽ Stream link: @allsportslive4k



🆚Brazil vs Argentina

Brazil vs Argentina live stream#brazilvsargentinapic.twitter.com/l0G8ooSbGs — Watch FIFA World Cup Qualifying Live stream Free (@allsportstv2024) November 22, 2023

मकराना स्टेडियम में कई ऐसे बच्चे पहुंचे थे जिन्होंने बार्सिलोना की जर्सी पहन रखी थी। मेसी लंबे समय तक बार्सिलोना के लिए खेलते रहे लेकिन वह वर्तमान में अमेरिका के क्लब इंटर मियामी की तरफ से खेल रहे हैं। मैच शुरू होने से ठीक पहले राष्ट्रीय गान के बाद दर्शक एक दूसरे से भिड़ गए जिसके कारण मैच निर्धारित समय से 27 मिनट देर से शुरू हुआ।

इस बीच अर्जेंटीना की टीम 22 मिनट तक लाकर रूम में रही। रियो पुलिस ने कहा कि उसने इस झगड़े के लिए जिम्मेदार आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। अर्जेंटीना 10 टीमों के दक्षिण अमेरिकी क्वालीफाइंग प्रतियोगिता में छह मैच में 15 अंक लेकर शीर्ष पर है।

उसके बाद उरुग्वे और कोलंबिया का नंबर आता है। ब्राजील के सात अंक हैं और वह छठे स्थान पर है। अन्य मैचों में कोलंबिया ने पराग्वे को 1-0 से, उरुग्वे ने बोलीविया को 3-0 से और इक्वाडोर ने चिली को 1-0 से हराया।

English summary :

Brazil vs Argentina, FIFA World Cup 2026 qualifier Argentina -1 Brazil-0 World champion beats arch-rival Brazil 1-0, Lionel Messi plays for last time in Brazil see video

Web Title: Brazil vs Argentina, FIFA World Cup 2026 qualifier Argentina -1 Brazil-0 World champion beats arch-rival Brazil 1-0, Lionel Messi plays for last time in Brazil see video