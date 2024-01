Australian Open 2024: हसिह सु-वेई, एलिस मर्टेंस ने ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला युगल का खिताब जीता

Australian Open 2024: ताइवान की अनुभवी हसीह सु-वेई ने रविवार को इस साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना दूसरा खिताब जीता, मिश्रित में अपनी सफलता के बाद महिला युगल जीतने के लिए बेल्जियम की एलिस मर्टेंस के साथ साझेदारी की। दूसरी वरीयता प्राप्त यूक्रेन की ल्यूडमिला किचेनोक और 11वीं वरीयता प्राप्त लातविया की येलेना ओस्टापेंको के लिए बहुत अच्छी साबित हुई, उन्होंने रॉड लेवर एरेना में भरी दोपहरी में उन्हें 6-1, 7-5 से हरा दिया।

38 साल की उम्र में, हसीह अमेरिकी लिसा रेमंड के बाद ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला हैं, जो 2011 यूएस ओपन में सफलता मिलने पर सिर्फ आठ दिन बड़ी थीं। 2021 में विंबलडन जीतने के बाद यह जोड़ी का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब था। हसीह ने शुक्रवार को पोलैंड के जान ज़िलिंस्की के साथ मिश्रित युगल जीता।

