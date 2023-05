Asian Weightlifting Championships 2023: महिलाओं के 55 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक पर बिंदयारानी देवी ने किया कब्जा, 194 किग्रा भार उठाया

Highlights 55 किग्रा भार वर्ग हालांकि ओलंपिक में शामिल नहीं है। बिंदयारानी ने स्नैच में पहले दो प्रयासों में 80 किग्रा और 83 किग्रा भार उठाया। दूसरा सर्वाधिक भार उठाकर रजत पदक हासिल किया।

Asian Weightlifting Championships 2023: भारतीय भारोत्तोलक बिंदयारानी देवी ने शनिवार को यहां एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 55 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता बिंदयारानी ने कुल 194 किग्रा (83 किग्रा + 111 किग्रा) उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया।

Indian weightlifter #BindyaraniDevi won the silver medal in the women's 55kg event at the #AsianChampionships on May 6. https://t.co/2HFL21hlc1