Asian Para Games 2023: 16.03 मीटर के साथ गेम्स रिकॉर्ड तोड़ा, एफ-46 शॉट पुट में गोल्ड मेडल, सचिन ने किया कारनामा, 2018 से आगे निकले खिलाड़ी

Asian Para Games 2023: भारत ने गुरुवार को हांगझोउ में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में रिकॉर्ड तोड़ 16वां गोल्ड मेडल हासिल किया। लगातार खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। सचिन सरजेराव खिलारी ने पुरुषों की एफ-46 शॉट पुट में भारत के लिए 16वां स्वर्ण पदक जीता।

उन्होंने 16.03 मीटर दर्ज करके गेम्स रिकॉर्ड मार्क को तोड़ दिया। भारत अभी तक 70 पदक जीत चुका है। 17 गोल्ड, 21 सिल्वर और 32 कांस्य पर कब्जा किया है। भारतीय दल अब छठे स्थान पर है, जबकि चीन 329 पदक (132 स्वर्ण, 106 रजत और 91 कांस्य) लेकर शीर्ष पर है। ईरान दूसरे, जापान तीसरे, थाईलैंड चौथे और कजाखस्तान पांचवें स्थान पर है ।

The Day's First Double Podium Finish at #AsianParaGames2022!



Para-Athletics: Men's Shot Put-F46



Sachin Sarjerao Khilari 🥇with a New Games Record of 16.03, adding another record to his name after the Asian Record (16.21) set in World Championships earlier this year



Rohit Kumar… pic.twitter.com/75rDAfjEwy