Asian Para Games 2023 Medals: 111 शुभ आंकड़ा, पैरा खिलाड़ियों ने इतिहास रचा, पीएम ने दी बधाई, चीन, ईरान, जापान, कोरिया के बाद टीम इंडिया

Asian Para Games 2023 Medals: भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने शनिवार को इतिहास रचकर हांगझोउ पैरा एशियाई खेलों में अपने अभियान का अंत 111 पदक जीतकर किया जो किसी भी बड़े अंतरराष्ट्रीय बहु खेल टूर्नामेंट में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य जीते।

इससे पहले 23 सितंबर से आठ अक्टूबर तक हुए हांगझोउ एशियाई खेलों में भारत ने 107 पदक जीते थे। भारत पदक तालिका में पांचवें स्थान पर रहा। चीन ने 521 पदक (214 स्वर्ण, 167 रजत और 140 कांस्य) जीते जबकि ईरान ने 44 स्वर्ण, 46 रजत और 41 कांस्य अपने नाम किये। जापान तीसरे और कोरिया चौथे स्थान पर रहा।

Wrapping up with a #Bronze 🥉 🇮🇳 triumphs in #Chess at #AsianParaGames2022 , marking the 1⃣1⃣1⃣th & last🎖️at #AsianParaGames2022 🥳 The trio of Sanskruti, Himanshi & Vruthi secure a🥉, adding the final medal to India's glorious tally in Women's B1 Category Event♟️…

पहले पैरा एशियाई खेल 2010 में ग्वांग्झू में हुए थे जिसमें भारत 14 पदक जीतकर 15वें स्थान पर रहा था । इसके बाद 2014 में भारत 15वें और 2018 में नौवे स्थान पर रहा। भारत ने 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार 100 से अधिक (101) पदक जीते थे। भारतीय पैरालम्पिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक ने कहा ,‘हमने इतिहास रच दिया। हमारे पैरा एथलीटों ने देश को गौरवान्वित किया है।

अब पेरिस पैरालम्पिक में टोक्यो से अधिक पदक जीतेंगे।’’ उन्होंने कहा ,‘हम इस प्रदर्शन से हैरान नहीं है। हमें 110 से 115 के बीच पदक मिलने की उम्मीद थी और 111 शुभ आंकड़ा है।’ भारतीय खिलाड़ियों ने सर्वाधिक 55 पदक एथलेटिक्स में पाये जबकि बैडमिंटन खिलाड़ियों ने चार स्वर्ण समेत 21 पदक जीते।

100 MEDALS at the Asian Para Games! A moment of unparalleled joy. This success is a result of the sheer talent, hard work, and determination of our athletes.



This remarkable milestone fills our hearts with immense pride. I extend my deepest appreciation and gratitude to our…