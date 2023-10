Asian Para Games 2023: भारत की झोली में आया पहला स्वर्ण, शैलेश ने हाई जम्प में मारी बाजी

Highlights चीन के हांगझू एशियन पैरा गेम्स की शुरुआत हो गई है इसमें अब भारत के खाते में पहला गोल्ड भी आ गया है वहीं, हाई जम्प टी 63 में शैलेश ने गोल्ड जीत लिया है

नई दिल्ली: एशियन गेम्स के बाद अब एशियन पैरा गेम्स का आगाज हो गया है। इसके साथ ही भारत की ओर से प्राची यादव ने महिला वीएल 2 वर्ग कैनोइंग में रजत पदक जीत के साथ शुरुआत की। प्राची के पदक जीतने के बाद शैलेश ने हाई जम्प टी63 में गोल्ड जीतने के साथ बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। इसके साथ ही भारत के खाते में पहला स्वर्ण पदक आ गया है।

Asian Para Games | Men's High Jump-T63: India sweeps the podium - Shailesh Kumar wins Gold, Mariyappan Thangavelu wins Silver and Ram Singh Padhiyar wins Bronze. pic.twitter.com/Mxkg4HHDEa /p>— ANI (@ANI) October 23, 2023

वहीं, पुरुषों हाई जम्प टी63 में मरियप्पन थंगावेलु ने रजत पदक और राम सिंह पाधियार ने कांस्य पदक जीता है। इनके अलावा पुरुष क्लब थ्रो एफ-51 श्रेणी में भारत ने दूसरा गोल्ड भी जीत लिया है। भारत के प्रणव सूरमा को गोल्ड, धर्मबीर को सिल्वर और अमित सरोहा ने कांस्य पदक जीतने में कामयाब रहे हैं।

Asian Para Games | Prachi Yadav wins silver in canoeing in the Women's VL2 category, opening India's medal tally at the 4th Asian Para Games. pic.twitter.com/63qZzXr7mS — ANI (@ANI) October 23, 2023

एशियन पैरा गेम्स 2023 में प्राची यादव की जीत पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने शुभकानाएं दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि प्राची यादव ने एशियन पैरा गेम्स में पहला पदक हासिल कर भारतीय खेल के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। बधाई हो प्राची यादव।

Prachi Yadav etches her name in the history of Indian sports by securing the first medal at the Asian Para Games.



Congratulations to @ItzPrachi_ on winning the remarkable Silver medal win in the Para Canoeing Women's VL2 final.



Her incredible performance has made the entire… pic.twitter.com/6ZdXEAS1U0 — Narendra Modi (@narendramodi) October 23, 2023

इस बार के एशियन पैरा गेम्स में भारत का मकसद 100 मेडल हासिल करना हो सकता है क्योंकि पूर्व में यानी 2018 में सिर्फ 72 मेडल ही जीते थे। इस सूची में 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 33 कांस्य पदक शामिल थे। इस बार भारत की ओर से 51 एथलीट ऐसे भी हैं, जो टोक्यो पैरालंपिक में भी भाग ले चुके थे।

रविवार को इसके आगाज से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट शेयर कर कहा, "एशियाई पैरा खेलों के शुभारंभ के साथ, अपने उत्कृष्ट भारतीय दल को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं! भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक एथलीट की एक प्रेरणादायक जीवन यात्रा है। मुझे विश्वास है कि वे भारतीय खेल कौशल के वास्तविक सार का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।”

As the Asian Para Games begin, I convey my best wishes to the incredible Indian contingent! Each athlete representing India has an inspiring life journey. I am confident they will give a glimpse of the true essence of Indian sportsmanship. pic.twitter.com/nFhFgpIUU4 — Narendra Modi (@narendramodi) October 22, 2023

