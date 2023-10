Asian Para Games 2023: भारत को 18वां स्वर्ण पदक, तीरंदाजी में शीतल देवी और राकेश कुमार ने मिश्रित टीम कंपाउंड में जीता, 72 पदकों के साथ छठे स्थान पर

Highlights चीन 336 पदक लेकर शीर्ष पर है। ईरान दूसरे, जापान तीसरे, थाईलैंड चौथे और कजाखस्तान पांचवें स्थान पर है। भारत को दिन का पहला रजत पदक दिलाया।

Asian Para Games 2023: हांगझोउ एशियाई पैरा खेलों में पदकों की बारिश हो रही है। भारत को 18वां स्वर्ण पदक तीरंदाजी से मिल गया है। शीतल देवी और राकेश कुमार ने मिश्रित टीम कंपाउंड में जीत हासिल किया है। भारतीय दल अब छठे स्थान पर है। 18 गोल्ड, 21 सिल्वर और 33 कांस्य पदक जीत लिया है।

चीन 336 पदक लेकर शीर्ष पर है। ईरान दूसरे, जापान तीसरे, थाईलैंड चौथे और कजाखस्तान पांचवें स्थान पर है। भाग्यश्री माधवराव जाधव ने महिलाओं के शॉटपुट-F34 में दूसरे स्थान पर रहकर भारत को दिन का पहला रजत पदक दिलाया। सिद्धार्थ बाबू ने मिश्रित 50 मीटर राइफल प्रोन एसएच1 में पहला स्थान हासिल करके भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक जोड़ा।

🚨 GOLD MEDAL ALERT 🥇🚨 Sheetal Devi & Rakesh Kumar won Gold in Archery - Mixed Team Compound - Open They defeated home favorites in Epic Final Clash 151-149 🇨🇳 75th Medal for INDIA 🇮🇳 #AsianParaGames2022 #Praise4Para .. pic.twitter.com/qqX8wpyfbn

अंकुर धामा पैरा एशियाई खेलों के एक ही सत्र में दो स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। उन्होंने पुरुषों की टी11 1500 मीटर रेस में चार मिनट 27 . 70 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण जीता। इससे पहले उन्होंने पुरुषों की टी11 5000 मीटर रेस भी जीती थी।

भारत के सुंदर सिंह गुर्जर ने भी एफ 46 भालाफेंक में नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए 68 . 60 मीटर के थ्रो के साथ पीला तमगा जीता। इससे पहले विश्व रिकॉर्ड 67 . 79 मीटर का था जो श्रीलंका के दिनेश एम हेराथ के नाम था। भारत ने पुरुषों के एफ46 भालाफेंक में तीनों पदक अपने नाम किये। रिंकू को रजत और अजीत सिंह को कांस्य पदक मिला।

Archery, #AsianParaGames: Sheetal Devi & Rakesh Kumar bring home India's 1st🥇in 🏹 from Hangzhou.. A special gold medal personally, as the daughter of the soil, Sheetal Devi wins her first ever Asian Para Games gold medal.. Proud moment for J&K.. Well done Sheetal & Rakesh👏🇮🇳🥇 pic.twitter.com/6NX4EFFKCn