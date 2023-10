Asian Para Games 2023: अंकुर धामा ने टी11 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, अब भारत की झोली में कुल 12 पदक

Highlights अंकुर धामा ने टी11 स्पर्धा में अरुण धामा ने स्वर्ण पदक जीत उन्होंने यहां इस रेस में इतने मिनट से जीत लिया दूसरी तरफ आज अवनी लेखरा ने भी इतिहास रचते हुए 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता

नई दिल्ली: एशियन पैरा गेम्स में अंकुर धामा ने टी11 स्पर्धा में अरुण धामा ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। अरुण अर्जुन अवॉर्ड विनर भी रहे हैं और उन्होंने इस गेम को 16:37.29 मिनट में जीता है।

वहीं, रविवार को भारत की ओर से पुरुष क्लब पुरुषों की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में तीन पदक में गोल्ड जीता था। इसमें प्रणव (29) ने 30.01 मीटर के प्रयास के साथ एशियाई पैरा गेम्स रिकॉर्ड तोड़ दिया, जबकि धरमबीर (28.76 मीटर) और अमित कुमार (26.93 मीटर) दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

शूटर अवनी लेखरा ने भी इतिहास रचते हुए 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने आर2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 श्रेणी में 249.6 के गेम रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता

इसके साथ ही भारत की झोली में कुल 12 मेडल आ गए हैं। इसमें 5 गोल्ड, 5 सिल्वर और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। बता दें कि चीन के हांगझू में सोमवार से चौथे पैरा गेम्स की शुरुआत की है। इस पूरे इवेंट में भारत की ओर से 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया है।

निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद टी47 वर्ग में 2.02 मीटर के प्रयास के साथ भारत के लिए दिन का तीसरा स्वर्ण पदक जीता था। इस स्पर्धा में हमवतन राम पाल ने 1.94 मीटर के प्रयास के साथ कांस्य पदक जीता। टी47 वर्गीकरण कोहनी या कलाई के नीचे के अंग में विकार वाले खिलाड़ियों के लिए है।

मोनू घनगास ने पुरुषों की गोला फेंक एफ11 स्पर्धा में 12.33 मीटर के प्रयास के साथ कांस्य पदक जीता। महिलाओं की कैनो वीएल2 स्पर्धा में प्राची यादव ने 1:03.147 के समय के साथ रजत पदक हासिल किया।

Another Golden Triumph for 🇮🇳 at #AsianParaGames 🥳#ParaAthletics



Shoutout to @AnkurAthlete's sensational victory in the Men's 5000m T11 event 🥳



Many congratulations Champ👏💪🏻#Cheer4India#Praise4Para#HallaBol#JeetegaBharat 🇮🇳 pic.twitter.com/WPN7e303PR