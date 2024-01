Asian Olympic Qualification: 50 मीटर राइफल 3पी स्पर्धा में भारत को स्वर्ण और रजत पदक, अखिल और ऐश्वर्या ने किया कारनामा

Highlights अखिल श्योराण ने स्वर्ण, जबकि ऐश्वर्या ने रजत पदक जीता। रिदम सांगवान पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल करने वाली भारत की 16वीं निशानेबाज बन गई। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी के लिये सबसे ज्यादा कोटा हासिल कर लिये हैं।

Asian Olympic Qualification: एशियाई क्वालीफायर में में पदक लगातार बरस रहे हैं। जकार्ता में एशियाई ओलंपिक क्वालीफिकेशन टूर्नामेंट में 50 मीटर राइफल 3पी स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण और रजत पदक पर कब्जा कर लिया। अखिल श्योराण ने स्वर्ण, जबकि ऐश्वर्या ने रजत पदक जीता।

GOLD & Silver medal for India in 50m Rifle 3P event at Asian Olympic Qualification tournament in Jakarta. Akhil Sheoran won Gold while Aishwary won Silver medal. Worth mentioning that In this event, India had already got max 2 Quota places earlier. https://t.co/maqMjR3r3C pic.twitter.com/cjEHTjHCW5

All the 3 Indian shooters in action in 50m Rifle 3P event are through to Final at Asian Olympic Qualification tournament in Jakarta. In Qualification:



Aishwary: 2nd | 588 pts

Akhil: 3rd | 586 pts

Swapnil: 4th | 584 pts



Infact the other 2 Indian shooters participating for…