Asian hockey 5s World Cup Qualifier: अंतिम लीग मैच में गोल वर्षा का अद्भुत नजारा, जापान को 35-1 से करारी शिकस्त देकर सेमीफाइनल में भारतीय टीम,  मनिंदर सिंह ने 10 गोल दागे 

Highlights जापान की तरफ से एकमात्र गोल मसाताका कोबोरी ने किया। भारतीय टीम ने इससे पहले खेले गए मैच में मलेशिया को 7-5 से हराया था। भारत की तरफ से गुरजोत ने पांच जबकि मनिंदर और राहिल ने एक-एक गोल किया था।

Asian hockey 5s World Cup Qualifier: मनिंदर सिंह की अगुवाई में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई हॉकी 5एस विश्व कप क्वालीफायर के अपने अंतिम लीग मैच में गोल वर्षा का अद्भुत नजारा पेश करके जापान को 35-1 से करारी शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।

भारतीय टीम के सामने जापान असहाय नजर आया। उसने पहले पांच मिनट के अंदर ही सात गोल कर दिए थे और इसके बाद भी जापानी टीम पर किसी तरह का रहम नहीं दिखाया। भारत की तरफ से मनिंदर सिंह ने 10 गोल दागे। उनके अलावा मोहम्मद राहिल ने सात, पवन राजभर और गुरजोत सिंह ने पांच-पांच, सुखविंदर ने चार, कप्तान मनदीप मोर ने तीन और जुगराज सिंह ने एक गोल किया।

India have secured a top 2 finish in the Elite Group after a dominating performance against Japan in the Men's Asian Hockey5s World Cup Qualifier 2023.