Asian Games Swimming: पुरुषों की 4x100 मीटर फ्रीस्टाइल रिले टीम ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, फाइनल में पहुंची

नई दिल्ली: भारतीय तैराकों ने 19वें एशियाई खेलों में गुरुवार को दो राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर सनसनीखेज प्रदर्शन किया। सबसे पहले श्रीहरि नटराज, तनिष जॉर्ज मैथ्यू, विशाल ग्रेवाल और आनंद शैलजा की पुरुषों की 4x100 मीटर फ्रीस्टाइल रिले टीम ने 3:21.22 सेकेंड का समय लिया और नटराज, अनिल कुमार शैलजा, साजन प्रकाश और वीरधवल खाड़े की टीम के पिछले 3:23.72 सेकेंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

उपलब्धि हासिल करके चौकड़ी फाइनल में पहुंच गई। भारतीय 4x100 मीटर फ्रीस्टाइल रिले टीम हीट 2 में तीसरे और दक्षिण कोरिया, चीन, सिंगापुर और जापान के बाद कुल मिलाकर पांचवें स्थान पर रही। हीट 2 में भारतीय टीम चीन और जापान के बाद तीसरे स्थान पर रही, जिन्होंने क्रमशः 3:17.17 सेकेंड और 3:18.32 सेकेंड का समय निकाला।

4x100m Freestyle Relay team of Srihari Nataraj, Tanish Mathew, Vishal Grewal & Anand Shylaja clock 3:21.22 in heats to set new NR💥

