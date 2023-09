Asian Games 2023: भारतीय पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल टीम का कमाल, जीता गोल्ड मेडल

Highlights भारतीय निशानेबाज मौजूदा खेलों में अब तक चार स्वर्ण, चार रजत और पांच कांस्य पदक जीत चुके हैं। भारतीय तिकड़ी ने क्वालीफिकेशन में कुल 1734 अंक जुटाए जो चीन की टीम से एक अधिक है। चीन को रजत जबकि वियतनाम (1730) को कांस्य पदक मिला।

हांगझोउ: निशानेबाजी स्पर्धाओं में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। सरबजोत सिंह, शिव नरवाल और अर्जुन सिंह चीमा ने गुरुवार को हांगझोउ एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम रजत पदक धारक चीन से एक अंक आगे रही। मौजूदा एशियाई खेलों में यह निशानेबाजी में चौथा और कुल मिलाकर छठा स्वर्ण पदक है।

मैच में सरबजोत सिंह ने वापसी करते हुए व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल के लिए पांचवें स्थान पर क्वालीफाई किया। अर्जुन सिंह चीमा ने 8वें स्थान पर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। शिवा नरवाल 14वें स्थान पर रहकर व्यक्तिगत फाइनल के लिए क्वालीफाई करने में असफल रहे, लेकिन भारतीय टीम का संयुक्त स्कोर स्वर्ण के लिए चीन को एक अंक से मात देने के लिए पर्याप्त था।

🥇GOLD STRIKE at #AsianGames2022!



🇮🇳's Men's 10m Air Pistol Team - Sarabjot Singh, Shiva Narwal, and Arjun Singh Cheema - clinches GOLD! 🇮🇳🏆 adding to India's stellar shooting success at the games. 🌟👏



