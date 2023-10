Asian Games 2023: 1994 के बाद ऐतिहासिक कांस्य पदक, 'अशांत' मणिपुर के सुनील सिंह और उत्तर प्रदेश के अर्जुन सिंह ने रचा इतिहास

Highlights भारतीय जोड़ी ने 3.53.329 सेकंड का समय निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया। एशियाई खेलों के इतिहास में केनोए में भारत का यह दूसरा ही पदक है। सिजि सदानंदन और जॉनी रोमेल ने इससे पहले 1994 में हिरोशिमा खेलों में इसी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था।

Asian Games 2023: भारत के अर्जुन सिंह और सुनील सिंह सलाम ने पुरुषों की कैनो डबल 1000 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीत कर इतिहास रच दिया। 1994 के बाद इस खेल में भारत का पहला पदक है। भारतीय जोड़ी ने 3.53.329 सेकंड का समय निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया।

Hangzhou Asian Games | Arjun Singh and Sunil Singh Salam win Bronze in the Men's Canoe Double 1000m event with a timing of 3.53.329.



(Pic: SAI) pic.twitter.com/9uaFOIwu8b — ANI (@ANI) October 3, 2023

एशियाई खेलों के इतिहास में केनोए में भारत का यह दूसरा ही पदक है। भारत के सिजि सदानंदन और जॉनी रोमेल ने इससे पहले 1994 में हिरोशिमा खेलों में इसी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। उजबेकिस्तान के शोखमुरोद खोलमुरादोव और नूरिस्लोम तुखतासिन ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि कजाखस्तान के तिमोफे येमेलयानोव और सर्जेइ येमेलियानोव को रजत पदक मिला।

🥉🚣‍♂️ Medal Alert 🚣‍♂️🥉



Huge cheers for Arjun Singh and Sunil Singh Salam! 🙌🇮🇳.



The duo has clinched a well-deserved Bronze in the Men's Canoe Double 1000m event with a timing of 3.53.329 at the #AsianGames2022! 🚣‍♂️



🇮🇳 Let's cheer out loud for our champs🥳#Cheer4India… pic.twitter.com/sYMxuCqHLL — SAI Media (@Media_SAI) October 3, 2023

मणिपुर के बिष्णुपुर के रहने वाले 24 वर्ष के सुनील दूसरी बार एशियाई खेलों में उतरे हैं। वहीं 16 वर्ष के अर्जुन उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले हैं लेकिन अब उत्तराखंड के रुड़की में रहते हैं। सुनील ने कहा ,‘‘ हम पिछली बार भी इस स्पर्धा में पदक जीत सकते थे।

लेकिन प्रतिस्पर्धा के दिन मेरे जोड़ीदार के बीमार हो जाने से यह नहीं हो सका।’ अर्जुन ने कहा ,‘अपने पहले एशियाई खेलों में पदक जीतना सपना सच होने जैसा है। मेरी मां बहुत खुश होगी।’ दोनों भोपाल में मुख्य कोच पीजूष बारोइ के मार्गदर्शन में अभ्यास करते हैं।

Canoeing Triumph For India!!



Heartiest congratulations to Arjun Singh and Sunil Singh Salam for their phenomenal performance in the Men's Canoe Double 1000m event to clinch 🥉and secure 🇮🇳's 2nd medal in this exhilarating sport, Canoeing 🛶 at #AsianGames history 💪



With… pic.twitter.com/oVmIKR92LK — Anurag Thakur (@ianuragthakur) October 3, 2023

Web Title: Asian Games 1994 historic bronze medal Ashant Manipur Sunil Singh Salam Uttar Pradesh's Arjun Singh created history Canoe Double 1000m event timing of 3-53-329