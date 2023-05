Asia Cup Archery 2023: चीन को हराकर शीर्ष पर भारत, सात स्वर्ण, पांच रजत और दो कांस्य पर किया कब्जा, देखें लिस्ट

Highlights तीरंदाज सभी 10 स्वर्ण पदक जीतने की दौड़ में थे लेकिन रिकर्व तीरंदाज तीन फाइनल हार गए। भारतीय तीरंदाजों को यह शिकस्त चीन के तीरंदाजों से मिली। टूर्नामेंट में कोरिया ने भाग नहीं लिया था, जिससे भारत और चीन के तीरंदाजों को ज्यादा चुनौती नहीं मिली।

Asia Cup Archery 2023: भारत के कंपाउंड तीरंदाजों ने एशिया कप चरण दो विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में अपना दबदबा कायम करते हुए सभी पदक अपने नाम किये जिससे शुक्रवार को देश ने सात स्वर्ण, पांच रजत और दो कांस्य के साथ शीर्ष स्थान के साथ अपना अभियान खत्म किया। कंपाउंड तीरंदाजों ने पुरुष और महिला वर्ग में सूपड़ा साफ करते हुए पांच स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य जीते।

भारतीय तीरंदाज सभी 10 स्वर्ण पदक जीतने की दौड़ में थे लेकिन रिकर्व तीरंदाज तीन फाइनल हार गए। भारतीय तीरंदाजों को यह शिकस्त चीन के तीरंदाजों से मिली। इस हार के बाद भी भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। टूर्नामेंट में कोरिया ने भाग नहीं लिया था, जिससे भारत और चीन के तीरंदाजों को ज्यादा चुनौती नहीं मिली।

#Archery Asia Cup: Compound archers make clean sweep, power India to top with 14 medals Read: https://t.co/oCizHFuhqt pic.twitter.com/Ikt5rOH0Uy

पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत वर्ग में क्वालीफिकेशन में शीर्ष पर रहने वाले मृणाल चौहान चीन के वांग बाओबिन से 2-6 (29-30, 29-29, 27-28, 26-26) से हार गये। भारत के 19 साल के तीरंदाज बाओबिन से दो अंक से पिछड़ गये। चीन के तीरंदाज ने पहला और तीसरा सेट मामूली अंतर से जीतकर निर्णायक बढ़त बना ली थी।

3️⃣ GOLD medals for India at the Archery Asia Cup! 🇮🇳🎉



🥇Compound Women's Team - Pragati, Parneet Kaur & Raginee Marko

🥇Compound Men's Team - Abhishek Verma, Kushal Dalal & Amit

🥇Compound Mixed Team - Parneet Kaur & Abhishek Verma#Archery 🏹| 📷: @Media_SAIpic.twitter.com/x9btMd6c9C