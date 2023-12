Saudi Pro League: रोनाल्डो और माने के दो-दो गोल, अल नासर ने 10 सदस्यीय अल इत्तिहाद को 5-2 से हराया, 19 गोल के साथ टॉप पर पुर्तगाली खिलाड़ी, देखें प्वाइंट टेबल

Highlights रोनाल्डो और माने ने करीम बेंजेमा की अगुवाई वाली टीम के खिलाफ दो-दो गोल किए। रोनाल्डो 19 गोल के साथ लीग के अग्रणी स्कोरर हैं। अल इत्तिहाद ने 14वें मिनट में पहला हमला किया।

Saudi Pro League: सऊदी प्रो लीग में अल इत्तिहाद अपने घर में अल नासर से 5-2 से हार गया। जेद्दा में अल नासर ने चैंपियन अल इत्तिहाद को 5-2 से हराया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सादियो माने ने दो-दो गोल किए। दूसरे स्थान पर मौजूद अल नासर ने लीग लीडर अल हिलाल से सात अंकों का अंतर कम कर दिया है, जबकि अल इत्तिहाद छठे स्थान पर बना हुआ है।

The Saudi Pro League table with ONE more game to play this year 👀🇸🇦 pic.twitter.com/cKYsTMkpMJ

रोनाल्डो और माने ने करीम बेंजेमा की अगुवाई वाली टीम के खिलाफ दो-दो गोल किए। रोनाल्डो 19 गोल के साथ लीग के अग्रणी स्कोरर हैं। मैच की शुरुआत बराबरी पर हुई और दोनों पक्षों ने कब्जे का आदान-प्रदान किया और फुटबॉल का आक्रामक खेल खेला। अल इत्तिहाद ने 14वें मिनट में पहला हमला किया।

