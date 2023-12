Al Hilal vs Al Nassr Highlights 2023: अल हिलाल ने रोनाल्डो टीम अल नासर को 3-0 से हराया, प्रशंसकों ने ‘मेसी, मेसी’ के नारे लगाकर पुर्तगाल सुपरस्टार पर ताने कसे

Highlights अल हिलाल के हाथों 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। पिछले दो दशक से रोनाल्डो और मेसी में कड़ी प्रतिद्वंद्विता रही है। अल हिलाल के प्रशंसक अर्जेंटीना के सुपरस्टार का नाम लेकर उन्हें चिढ़ा रहे थे।

Al Hilal vs Al Nassr Highlights 2023: क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मौजूदगी के बावजूद अल नासर को सऊदी अरब फुटबॉल प्रो लीग में अल हिलाल के हाथों 3-0 से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद विजेता टीम के प्रशंसकों ने ‘मेसी, मेसी’ के नारे लगाकर पुर्तगाल के इस सुपरस्टार पर ताने कसे।

लियोनेल मेसी का इस मैच से कोई लेना-देना नहीं था लेकिन पिछले दो दशक से रोनाल्डो और उनके बीच फुटबॉल के मैदान पर कड़ी प्रतिद्वंद्विता रही है। यही वजह थी कि पांच बार के बैलन डी'ओर विजेता रोनाल्डो जब मैदान से बाहर निकल रहे थे तो अल हिलाल के प्रशंसक अर्जेंटीना के सुपरस्टार का नाम लेकर उन्हें चिढ़ा रहे थे।

रोनाल्डो इस मैच में अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए जबकि विजेता टीम की तरफ से अलेक्जेंडर मित्रोविच ने दो औेर सर्बिया के उनके साथी सर्गेज मिलिनकोविच सैविच ने एक गोल किया। रियाद की इन दो टीमों के बीच मुकाबले से पहले हालांकि प्रशंसक रोनाल्डो के समर्थन में नारे लगा रहे थे। इनमें से अधिकतर दर्शक रोनाल्डो की सात नंबर की जर्सी पहनकर स्टेडियम में पहुंचे थे।

