AFC Asian Cup 2023: सुनील छेत्री की अगुवाई वाली भारतीय फुटबॉल टीम का कतर में फैंस ने किया जोरदार स्वागत, देखें वीडियो

AFC Asian Cup 2023: भारतीय फुटबॉल टीम आगामी एएफसी एशियन कप 2023 के लिए तैयारी कर रही है, जो जनवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में शुरू होने वाला है। शनिवार को दोहा पहुंचने पर, ब्लू टाइगर्स का कतर में उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। भारतीय फुटबॉल टीम की प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में यह पांचवीं उपस्थिति है।

भारतीय दल के दोहा में उतरने पर फैंस द्वारा "इंडिया! इंडिया!" के नारे लगाए गए। प्रशंसकों ने कतर हवाई अड्डे पर एएफसी एशियाई कप के लिए सुनील छेत्री और उनके साथियों के आगमन का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रशंसकों में ऊर्जा भरपूर थी। वे भारतीय टीम के स्वागत के लिए ढोल, झंडों और बैनरों के साथ अपने जुनून का प्रदर्शन करते हुए हवाई अड्डे पर उमड़ पड़े।

वहीं प्रशंसकों के प्यार की सराहना करते हुए, कप्तान सुनील छेत्री ने विनम्रतापूर्वक उनके उत्साहपूर्ण स्वागत को स्वीकार किया, जो भारतीय फुटबॉल की बढ़ती प्रमुखता का प्रतीक है। एएफसी एशियन कप कतर 2023 सोशल मीडिया अकाउंट ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें ब्लू टाइगर्स का हौसला बढ़ाने के लिए हवाई अड्डे पर प्रशंसकों की भारी भीड़ जमा हो रही है।

The Blue Tigers 🇮🇳 first to arrive at @HIAQatar for the #AsianCup2023!

#HayyaAsiapic.twitter.com/AL383kbE4E