बालासाहेब ठाकरे के स्मारक पर भिड़े शिंदे और उद्धव गुट के नेता, सीएम ने की निंदा; जानें क्या है मामला

मुंबई:महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाश शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिव सेना (यूबीटी) की कलह किसी से छुपी नहीं है। दोनों पार्टियों के बीच कलह का ताजा मामला गुरुवार को देखने को मिला, जब शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे के स्मारक पर श्रद्धाजंलि देने के लिए एकनाथ शिंदे पहुंचे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे बालासाहेब को श्रद्धाजंलि देने पहुंचे।

इस दौरान दोनों खेमे के नेता और समर्थक भी वहां मौजूद रहे कि तभी दोनों गुटों के बीच जोरदार झड़प हो गई। स्मारक के पास ही दोनों खेमों के लोगों में हिसंक झड़प हो गई। इस दौरान मामला शांत करने के लिए पुलिस को बीच में आना पड़ा और पुलिस ने किसी तरह भीड़ को तितर-बितर कर दिया।

दरअसल, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिव सेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिव सेना (यूबीटी) के कार्यकर्ता एक-दूसरे से भिड़ गए और दिवंगत बाल ठाकरे के स्मारक पर एक-दूसरे के खिलाफ नारे लगाए, जिनकी 11वीं बरसी होने वाली है। शुक्रवार को मनाया गया।

