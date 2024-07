Pune Hit-And-Run: कार ने बाइक को मारी टक्कर, गश्त पर निकले सिपाही की मौके पर मौत, 1 घायल

Highlights पुणे में देर रात हुए हादसे में सिपाही की मौत, एक व्यक्ति हुआ घायल फिलहाल हादसे में पुलिस जांच अभियान चला रही है माना जा रहा है कि ड्राइवर इसमें मुख्य आरोपी है

Pune Hit-And-Run: महाराष्ट्र के पुणे से एक और घटना सामने आ रही है, जिसमें रविवार को देर रात में पेट्रोलिंग करते समय पुलिस सिपाही की बाइक को कार ने टक्कर मार दी और उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। पुणे के बोपोडी क्षेत्र में यह घटना हुई है। न्यूज एजेंसी की मानें तो यह हादसा पुणे पुलिस के जोन अधिकार क्षेत्र में हुआ। पुलिस सक्रिय रूप से इस मामले की तहकीकात कर रही है और फिलहाल हादसे में आरोपी की पहचान के लिए तालाशी अभियान चला रही। माना ये जा रहा है कि इस हादसे में ड्राइवर की जिमम्मेदारी है, जिसने पुलिस अधिकारी की बाइक को टक्कर मारी है।

रविवार की रात को कार से बाइक में लगी टक्कर से 42 वर्षीय महाराष्ट्र पुलिस के सिपाही सामाधान कोली की हादसे में मृत्यु हो गई, जबकि संजोग शिंदे जो 36 वर्षीय है वो अभी गंभीर स्थिति में है और निजी अस्पताल मे उनका उपचार जारी है। यह बात इंडियन एक्सप्रेस ने पुणे पुलिस अधिकारी के हवाले से बताई है। खबरों के मुताबिक, यह हादसा रात 1:30 बजे हुआ बोपोड़ी अंडरपास में घटा। यह जानकारी खड़की पुलिस स्टेशन के जरिए सामने आई।

