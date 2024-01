पूर्व कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए

Highlights मिलिंद देवड़ा मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल देवड़ा ने आज कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी 14 जनवरी की सुबह कांग्रेस को झटका देते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था

नई दिल्ली: पूर्व कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हो गए। देवड़ा ने आज कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। सीएम एकनाथ शिंदे ने देवड़ा को पार्टी का ध्वज सौंपा। इस मौके पर शिवसेना, शिंदे गुट के कई बड़े नेता मौजूद रहे।

#WATCH | Former Congress leader Milind Deora joins Shiv Sena in the presence of Maharashtra CM Eknath Shinde, in Mumbai.



Deora quit the Congress party today. pic.twitter.com/0Q0NCuV5yh