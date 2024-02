शरद पवार के गुट को मिला नया नाम, अब "राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी- शरदचंद्र पवार" के नाम से जानी जाएगी पार्टी

मुंबई: राजनीति के दिग्गज और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी को नया नाम दिया है जिसके अनुसार, अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी- शरदचंद्र पवार के नाम से पार्टी को संबोधित किया जाएगा। दरअसल, आजित पवार के बगावत करने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम और चिन्ह शरद पवार से छिन गया जिसके बाद दोनों गुटों के नेता अपना-अपना दावा करते हुए चुनाव आयोग के पास पहुंचे।

Sharad Pawar gets a new name for his party: "Nationalist Congress Party - Sharadchandra Pawar"



