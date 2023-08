Madhya Pradesh Polls: कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए '50% कमीशन' पोस्टर को लॉन्च किया

Highlights कमल नाथ और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर का अनावरण किया जिसमें लिखा था, "घोटाला ही घोटाला; घोटाला सेठ, 50% कमीशन दर" कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

भोपाल: कर्नाटक के सफल चुनाव अभियान को दोहराने की एक कोशिश के तहत कांग्रेस ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश में मौजूदा भाजपा सरकार के कथित भ्रष्टाचार पर जोरदार हमला बोला। मध्य प्रदेश में कांग्रेस इकाई ने मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ "50% कमीशन" भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस एमपी अध्यक्ष कमल नाथ और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर का अनावरण किया, जिसमें लिखा था, "घोटाला ही घोटाला; घोटाला सेठ, 50% कमीशन दर"

इस मौके पर कमल नाथ ने कहा, "मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के किसानों, युवाओं, व्यापारियों और अन्य लोगों को धोखा दिया है। राज्य में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो न तो भ्रष्टाचार का शिकार हुआ होगा और न ही उसने भ्रष्टाचार देखा होगा, जो उसके आसपास हो रहा है।"

#WATCH | Bhopal: Former Madhya Pradesh CM and Congress leader Kamal Nath and party workers show posters alleging 50% commission corruption charge against Madhya Pradesh govt pic.twitter.com/sGX5tEbX9C