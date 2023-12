Madhya Pradesh Election: रुझानों में भाजपा बहुमत से आगे, कमल नाथ और कांग्रेस के अन्य नेता राज्य मुख्यालय पहुंचे, शिवराज ने कहा- 'जनता जनार्दन की जय'

Highlights रुझानों में भाजपा बहुमत से आगे कमल नाथ और कांग्रेस के अन्य नेता राज्य मुख्यालय पहुंचे शिवराज सिंह चौहान जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए

Madhya Pradesh Election: मध्यप्रदेश में शुरूआती रूझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। मीडिया से मिले अपडेट्स के अनुसार अब तक मिले 228 सीटों के रुझान में बीजेपी को 126 और कांग्रेस को 101 सीटों पर बढ़त मिली हुई है।

बीजेपी के आगे होने की खबरें आने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ और पार्टी के अन्य नेता भोपाल में राज्य पार्टी कार्यालय में एकत्र हुए। कमलनाथ ने कुछ समय पहले कहा था कि मैंने कोई रुझान नहीं देखे। मुझे 11 बजे तक कोई रुझान की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत आश्वस्त हूं। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर भरोसा है।

#WATCH | Madhya Pradesh Congress president Kamal Nath and other leaders of the party gather at the state party office in Bhopal.



As per the latest official EC trends, BJP is leading on 37 seats and the Congress on 7 seats in the state. pic.twitter.com/MNGpStJQcN