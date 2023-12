Assembly Elections 2023: "कांग्रेस चुनाव हारी, तो EVM, वैक्सीन और एक्जिट पोल पर फोड़ेगी ठीकरा", गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा..

Highlights कांग्रेस को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने ये बात कही उन्होंने कहा कल कांग्रेस हार का जिम्मा वैक्सीन और एक्जिट पोल पर डालेगी वहीं, काउंटिंग के मद्देनजर भाजपा ने तैयारी पूरी कर ली है

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 नतीजे से पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कल का इंजतार करना चाहिए, देखिएगा कांग्रेस कल ईवीएम मशीन पर सवाल उठाएगा। इसके साथ ही एक्जिट पोल पर वे सवाल खड़े करेंगे। जब कांग्रेस पार्टी हारने लगेगी, वो आर्मी, वैक्सीन और एक्जिट पोल पर सवाल खड़े करेंगे।

मध्य प्रदेश चुनाव 2023 में 230 विधानसभा सीटों को लेकर कल फैसला सामने आ जायेगा। इस बीच भाजपा और कांग्रेस हाई अलर्ट मोड पर आ गए हैं, हर बूथ और हर वोट पर नजर रखने का एक्शन प्लान भी तैयार है। भाजपा ने मुख्यालय में सुबह से ही कंट्रोल रूम से काउंटिंग पर नजर बनाये रखने का फैसला लिया है। इसमें सीएम शिवराज चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक कंट्रोल रूम में बैठकर नतीजे देखते रहेंगे और सभी सीटों के अपडेट लेंगे।

भाजपा ने इसके लिए एक लीगल टीम को 24 घंटे तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। भाजपा की लीगल टीम शिकायतों पर समाधान के लिए तैनात रहेगी और जहां से भी शिकायत आई उसपर एक्शन लेगी।

