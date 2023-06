झारखंड में भीषण गर्मी के कारण कक्षा 1-8 तक के स्कूल 17 जून तक रहेंगे बंद, कक्षा 9-12 तक के बच्चों के लिए 15 जून तक रहेगी छुट्टी

Highlights हीटवेव के कारण झारखंड के स्कूलों को किया गया बंद 1 से आठवीं के स्कूलों को 17 जून तक बंद किया 9वीं से 12वी के स्कूलों को 15 जून तक बंद करने के आदेश

रांची: इस समय पूरा देश भीषण गर्मी के प्रकोप का सामना कर रहा है। जून महीने में एक ओर जहां भारत के तटीय क्षेत्र में बिपरजॉय चक्रवात की चेतावनी दी गई है वहीं कई राज्यों में गर्मी के कारण लोग लू का सामना कर रहे हैं।

गर्मियों के मौसम को देखते हुए झारखंड सरकार ने बच्चों को राहत देते हुए स्कूल बंद करने का फैसला किया है। सरकार ने राज्य के सभी स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए 17 जून तक स्कूल बंद करने का फैसला किया है।

वहीं, 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए 15 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। झारखंड सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जारी सर्कुलर नोटिफिकेशन में बुधवार को कहा गया है।

अधिसूचना में आगे उल्लेख किया गया है कि शिक्षा विभाग दी गई अवधि के लिए छात्रों के अध्ययन के नुकसान के संबंध में भी निर्णय करेगा।

Delhi | In Delhi, Punjab and Haryana, the temperature may reach near 40-45 in the coming days. At present, the heat wave is continuing in Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha and Andhra Pradesh. Heatwave alert has been issued in these parts for the coming 5 days: Dr Naresh… pic.twitter.com/srBGuw1XqU