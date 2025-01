Delhi Fog: दिल्ली-एनसीआर में विजिबिलिटी जीरो, चारों तरफ कोहरा; IGI एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित

Delhi Fog: दिल्ली और नोएडा, फरीदाबाद जैसे शहरों में शुक्रवार की सुबह कोहरे में गुम मिली। कुछ जगहों पर दृश्यता शून्य हो गई, जिसके चलते इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) ने उड़ानों पर संभावित प्रभाव को लेकर एक एडवाइजरी जारी की।

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में गिरावट के बीच घना कोहरा छाया है। समीर ऐप के अनुसार, शुक्रवार सुबह 6:05 बजे दिल्ली का कुल एक्यूआई 409 था, जो 'गंभीर' श्रेणी है। यह ऐप राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक पर हर घंटे डेटा उपलब्ध कराता है। घने कोहरे के कारण प्रभावित होने वाली उड़ानों और ट्रेनों की संख्या का शुक्रवार सुबह तुरंत पता नहीं चल पाया। हालांकि, दिन में बाद में और जानकारी मिलने की उम्मीद है।

#WATCH | Delhi wakes up to dense fog as coldwave conditions prevail.



(Visuals from ITO) pic.twitter.com/C0ytleBUFj — ANI (@ANI) January 10, 2025

आईजीआई हवाई अड्डे पर उड़ानें प्रभावित

दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे ने सुबह 4:25 बजे एक एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से घने कोहरे के कारण परिचालन पर संभावित प्रभाव के मद्देनजर उड़ानों की स्थिति के बारे में अपडेट रहने के लिए संबंधित एयरलाइनों से संपर्क करने को कहा। सुबह 5:52 बजे एक अन्य परामर्श में, दिल्ली हवाई अड्डे ने कहा कि उड़ानों के प्रस्थान पर प्रभाव पड़ा है, हालांकि, कैट III के अनुरूप उड़ानें दिल्ली हवाई अड्डे से उतरने और उतरने में सक्षम हैं।

#WATCH | Delhi: A thin layer of fog seen in parts of National Capital



(Visual from Chandni Chowk and New Delhi Railway Station area) pic.twitter.com/WUxeokhufx — ANI (@ANI) January 9, 2025

परामर्श में कहा गया है, "घने कोहरे के कारण, उड़ानों के प्रस्थान पर प्रभाव पड़ा है, हालांकि, कैट III के अनुरूप उड़ानें दिल्ली हवाई अड्डे से उतरने और उतरने में सक्षम हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे उड़ान की अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें।"

#WATCH | Delhi: Homeless people take refuge at a shelter home as coldwave grips the city



(Visuals from a shelter home in Sarai Kale Khan) pic.twitter.com/Ovc2gpD696 — ANI (@ANI) January 9, 2025

दिल्ली और अन्य एनसीआर शहरों नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में 2 जनवरी से 3 जनवरी के बीच भी कोहरा छाया रहा, जिसके दौरान कुछ हिस्सों में दृश्यता अभूतपूर्व नौ घंटे तक शून्य हो गई, जो मौसम विभाग के अनुसार इस मौसम का सबसे लंबा दौर था। गुरुवार को, दिल्ली में कई दिनों तक ठंडी हवा चलने के बाद गुरुवार को दोपहर में धूप खिली और अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक था।

हालांकि, गुरुवार की सुबह ठंडी रही क्योंकि न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बुधवार को यह 7.4 डिग्री सेल्सियस था। सुबह शहर में हल्का कोहरा छाया रहा।

#WATCH | Visibility reduced to zero as a blanket of dense fog witnessed in parts of Delhi-NCR



(Visuals from Rajokri area) pic.twitter.com/Pw89P7oavt — ANI (@ANI) January 10, 2025

हवा की गुणवत्ता में गिरावट के बीच GRAP 3 की वापसी

दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता पर केंद्र के पैनल ने प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण वायु प्रदूषण के स्तर में तेज वृद्धि के बीच ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत स्टेज 3 प्रदूषण विरोधी प्रतिबंधों को फिर से लागू किया।

दिल्ली के वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि देखी गई और 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बुधवार को 297 से बढ़कर शाम 4 बजे 357 पर पहुंच गया। इसका कारण "शांत हवाएं और कोहरा" था।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने की रणनीति बनाने के लिए जिम्मेदार वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने क्षेत्र के अधिकारियों को स्थिति को और खराब होने से रोकने के लिए स्टेज 3 के तहत निर्धारित प्रतिबंधों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया।

#WATCH | Visibility reduced to zero as a blanket of dense fog witnessed in parts of Delhi-NCR



(Visuals from Barapullah flyover) pic.twitter.com/LYxczfspaz — ANI (@ANI) January 10, 2025

CAQM के अनुसार शून्य से 50 के बीच का AQI 'अच्छा', 51 से 100 के बीच का AQI 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच का AQI 'मध्यम', 201 से 300 के बीच का AQI 'खराब', 301 से 400 के बीच का AQI 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच का AQI 'गंभीर' माना जाता है।

रविवार को निरस्त किए गए GRAP स्टेज 3 में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

#WATCH | Visibility reduced to zero as a blanket of dense fog witnessed in parts of Delhi-NCR



(Visuals from DND area) pic.twitter.com/90MRojqE0H — ANI (@ANI) January 10, 2025

इसके अलावा, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली में 2017 के बेसलाइन की तुलना में 12 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। आंकड़ों से पता चला है कि PM10 का स्तर 241 से गिरकर 211 µg/m³ हो गया, लेकिन शहर अभी भी शुरुआती लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत 2019 में चिन्हित 131 गैर-प्राप्ति शहरों में से केवल 41 या 31 प्रतिशत ही 2024 तक पीएम10 के स्तर में 20-30 प्रतिशत की कमी लाने की अपनी प्रारंभिक समय-सीमा को पूरा करने में सक्षम रहे।

