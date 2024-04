Yogi Adityanath In Fatehpur Sikri: ' अयोध्या-काशी के बाद अब तो बारी 'ब्रजभूमि' की ही है', चुनावी सभा में बोले योगी आदित्यनाथ

Highlights योगी ने कहा अयोध्या और काशी के बाद अब आपकी ब्रज की बारी है भाजपा ने मौजूदा सांसद राजकुमार चाहर को फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है योगी ने कहा, कमल पर वोट देकर उन्हें पांच साल की छुट्टी पर भेज दीजिए

Yogi Adityanath In Fatehpur Sikri:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को फतेहपुर सीकरी में चुनावी सभा को संबोधित किया। योगी ने अपने संबोधन में कहा कि अयोध्या और काशी के बाद, अब राज्य के ब्रज क्षेत्र के चमकने और बढ़ने का समय है। योगी ने कहा अयोध्या और काशी के बाद अब आपकी ब्रज की बारी है। उन्होंने भगवान राम और कृष्ण पर सवाल उठाने को लेकर विपक्षी दलों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भगवान श्री राम और श्री कृष्ण पर सवाल उठाए।

उन्हें एक एक वोट के लिए तरसा दीजिए। यहां बताते चले कि भाजपा ने मौजूदा सांसद राजकुमार चाहर को फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है। चाहर का मुकाबला फतेहपुर सीकरी में बसपा उम्मीदवार राम निवास शर्मा और कांग्रेस के रामनाथ सिकरवार से होगा। यहां पर मतदान 7 मई को होगा।

इंडी गठबंधन पर बरसे योगी

योगी ने अपने संबोधन में कहा कि आप उन्हें बताएं कि आप कमल के निशान पर वोट देंगे और उन्हें पांच साल की छुट्टी पर भेज देंगे। ताकि वे कब्रों पर फातिया पढ़ सकें। इंडी गठबंधन वालों ने माफियाओं और अपराधियों के साथ मिलकर व्यापारियों और महिलाओं की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। कांग्रेस और सपा माफियाओं की कब्र पर जा रहे हैं। उन्हें बताएं कि वोट बीजेपी को जाएगा और हम आपको कब्रों पर जाने के लिए अगले 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं। हम आज यहां आपको बता रहे हैं कि मोदी का तीसरा कार्यकाल भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएगा।

आपका वोट एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए है। योगी हाल ही में माफिया से नेता बने दिवंगत मुख्तार अंसारी के घर संवेदना व्यक्त करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव की यात्रा का जिक्र कर रहे थे। रैली के दौरान बोलते हुए योगी ने आगे कहा कि बीजेपी राष्ट्रीयता को प्राथमिकता देती है लेकिन विपक्ष में बैठे लोग जाति, समुदाय और वंशवाद के मुद्दे उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 19 अप्रैल से 1 जून तक सभी 7 चरणों में लोकसभा चुनाव 2024 हो रहे हैं। वोटों की गिनती 4 जून को होगी।

