अयोध्‍या के बाद काशी और मथुरा नयी अंगड़ाई लेते दिख रहे हैं: योगी आदित्यनाथ

By भाषा | Published: May 30, 2022 07:44 AM

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप अपने नाम को सार्थक कर रही है और मथुरा, वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम, नैमिष धाम सभी तीर्थ एक बार फ‍िर से नई अंगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन स्थितियों में हम सबको एक बार फ‍िर आगे बढ़ना होगा।

