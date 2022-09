याकूब मेमन कब्र विवाद: "मुझे नहीं पता था कि मैं फांसी पर लटकाए गए आतंकी के परिजनों से मिल रही हूं", वायरल हो रही फोटो पर बोलीं पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर

Highlights दरअसल, उनकी पुरानी तस्वीर याकूब मेमन के रिश्तेदार रऊफ मेमन के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना के बीच जुबानी जंग में मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर सुर्खियों में मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा, मुझे नहीं पता था कि मेमन का कोई रिश्तेदार वहां मौजूद है

मुंबई: 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट के दोषी आतंकी याकूब मेमन की कब्र के सौंदर्यीकरण का मुद्दा महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों के बीच जोर पकड़ रहा है। भाजपा का दावा है कि मुंबई बम विस्फोटों में दोषी दाऊद इब्राहिम के सहयोगी याकूब मेमन की कब्र को मजार की तरह सजाया गया था और सरकार ने इसकी अनुमति दी थी।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने आश्चर्य जताया कि क्या 'पेंगुइन' सेना आतंकवादी की कब्र की संरक्षक सेना बन गई है। बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना के बीच जुबानी जंग में मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल, उनकी पुरानी तस्वीर याकूब मेमन के रिश्तेदार रऊफ मेमन के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं।

आशीष शेलार के मुताबिक, उस समय ठाकरे सरकार दाऊद इब्राहिम समर्थक थी। नवाब मलिक ने मंत्री के रूप में अपना पद बरकरार रखा। अब उद्धव ठाकरे का पक्ष दाऊद इब्राहिम समर्थक के रूप में सामने आया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सवाल किया, ''आतंकवादी याकूब मेमन की समाधि को जब सजाया जा रहा था, तो शिवसेना का धनुष-बाण कहां गया?''

उधर अपने ऊपर लग रहे आरोपों को पूर्व मेयर ने खारिज किया है। उन्होंने कहा, 'मैं याकूब मेमन के रिश्तेदारों को नहीं जानती। मैं मेयर थी और लोगों के कहने पर वहां गई थी। मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा, मुझे नहीं पता था कि मेमन का कोई रिश्तेदार वहां मौजूद है।

#BulldozeYakubMemorial



Former Mumbai Mayor Kishori Pednekar meets with terrorist #YakubMemon's kin, denies recollection of the meeting when confronted by @kritsween! Exclusive newsbreak only on TIMES NOW!@prathibhatweets, @anchoramitaw and @Aruneel_S with more. pic.twitter.com/3iDWqnBcxn