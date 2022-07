टोल प्लाजा पर लड़ाई करते दिखे WWE स्टार 'द ग्रेट खली', वायरल हुआ वीडियो

Highlights टोल प्लाजा पर लड़ाई करते दिखे द ग्रेट खली टोल कर्मियों पर लगाया बुरे व्यवहार का आरोप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है घटना का वीडियो

लुधियाना: सोशल मीडिया एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (WWE) के पूर्व चैंपियन 'द ग्रेट खली' टोल प्लाजा पर कर्मचारियों से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद खली ने सफाई देते हुए कहा कि एक कर्मचारी सेल्फी लेने के लिए जबरदस्ती कार में घुस रहा था। मना करने पर विवाद हुआ। खली ने आरोप लगाया कि इसके बाद टोल प्लाजा के और कर्मचारी भी आ गए और उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की।

बताया जा रहा है कि द ग्रेट खली जालंधर से करनाल जा रहे थे। इसी दौरान ये घटना घटी। वायरल वीडियो में खली टोल कर्मचारियों से बहस करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि खली कार से बाहर निकलकर बैरियर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान एक कर्मचारी उनको रोकता भी है। खली जहां इसे जबरदस्ती सेल्फी लेने की कोशिश करने के कारण हुआ विवाद बता दे रहे हैं वहीं टोल कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने खली से सिर्फ आईडी कार्ड मांगा था। बस इतनी सी बात पर खली ने टोल कर्मी को थप्पड़ मार दिया जिसके कारण सारा विवाद हुआ। घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची लेकिन कोई मामला नहीं दर्ज किया गया। लुधियाना पुलिस का कहना है कि इस मामले में किसी पक्ष ने शिकायत दर्ज नहीं कराई।

Viral Video of Argument between WWE Superstar 'The Great #Khali' and Toll workers, Somewhere In Punjab. pic.twitter.com/MsCdPslcLs