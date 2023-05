'विपक्षी दलों ने पहलवानों का गलत इस्तेमाल किया, देश की छवि खराब करने की कोशिश', पूर्व भारतीय पहलवान योगेश्वर दत्त का बयान

Highlights दत्त कहा, विपक्षी दलों ने पहलवानों का गलत इस्तेमाल किया और देश की छवि खराब करने की कोशिश की उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने खिलाड़ियों पर प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए दबाव डाला पूर्व रेसलर ने कहा, हर कोई जानता है कि औपचारिक आयोजनों में प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए

नई दिल्ली: पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर पूर्व भारतीय पहलवान योगेश्वर दत्त ने सोमवार को अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर पहलवानों का गलत इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया है। दरअसल, योगेश्वर दत्त का यह बयान ऐसे में मौके पर आया है जब रविवार को प्रदर्शनकारी पहलवानों और दिल्ली के बीच धक्का-मुक्की देखने को मिली। पहलवान योगेश्वर दत्त कहा, विपक्षी दलों ने पहलवानों का गलत इस्तेमाल किया और देश की छवि खराब करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने खिलाड़ियों पर प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए दबाव डाला।

दत्त के अनुसार, पहलवानों की मांग प्राथमिकी दर्ज करने की थी, जो की गई और पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है, हर कोई जानता है कि औपचारिक आयोजनों में प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए।

समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में दत्त को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "विपक्षी राजनीतिक दलों ने पहलवानों का दुरुपयोग किया, उन्हें सभी प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उनसे गलती हुई क्योंकि हर कोई उन प्रोटोकॉल से अवगत है जिनका महत्वपूर्ण आयोजनों के दौरान पालन किया जाना चाहिए।"

उन्होंने कहा, जांच के संदर्भ में, पुलिस ने पहले ही शिकायतें दर्ज कर ली हैं, और समिति को जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है। यह स्पष्ट है कि एथलीटों को सभी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के लिए धकेला गया था।

