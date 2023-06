भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर से मिलने सहारनपुर के अस्पताल पहुंचे पहलवान बजरंग पुनिया, पुलिस से की ये अपील

Highlights बुधवार भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर पर गोली चलाई गई जिसमें वह जख्मी हो गए। चंद्रशेखर सहारनपुर के एसबीडी अस्पताल में भर्ती हैं। बजरंग पुनिया ने कहा कि पुलिस से दोषियों को गिरफ्तार करने की अपील करता हूं।

सहारनपुरः पहलवान बजरंग पुनिया आजाद समाज पार्टी - कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हमले के बाद गुरुवार उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। गौरतलब है कि बुधवार भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर पर गोली चलाई गई जिसमें वह जख्मी हो गए जिसके बाद उन्हें सहारनपुर में एसबीडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बजरंग पुनिया गुरुवार अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचे।

अस्पताल के बाहर मीडिया से बात करते हुए बजरंग पुनिया ने कहा कि हम उन पर हुए हमले की निंदा करते हैं। यह गलत है कि उनके जैसे लोग जो सच्चाई के लिए खड़े हैं, उन पर हमला किया जा रहा है। पुनिया ने आगे कहा, मैं लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं और पुलिस से भी दोषियों को गिरफ्तार करने की अपील करता हूं।

Wrestler Bajrang Punia arrives at SBD Hospital in Saharanpur, Uttar Pradesh to meet Chandra Shekhar Aazad, national president of Aazad Samaj Party - Kanshi Ram, who is admitted here after his convoy was attacked by armed men in Saharanpur yesterday.



We condemn the attack on him.… pic.twitter.com/b3scbGreyz