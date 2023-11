"नालायक शब्द असंसदीय भाषा नहीं", संजय राउत ने दत्ता दलवी की गिरफ्तारी पर शिंदे सरकार को बताया तानाशाह

Highlights उद्धव गुट के नेता दत्ता दलवी की गिरफ्तारी पर संजय राउत ने राज्य सरकार से सीधा सवाल किया संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा, "क्या देश में कोई सेंसरशिप है" त्ता दलवी के बयान को लेकर सांसद संजय राउत ने कहा कि इसमें गलत क्या है?

मुंबई: शहर के पूर्म मेयर और उद्धव गुट के नेता दत्ता दलवी के बयान को लेकर सांसद संजय राउत ने कहा कि इसमें गलत क्या है? उन्होंने कहा कि यह कोई असंसदीय शब्द तो थी नहीं, इसके साथ महाराष्ट्र सरकार से सवाल कर पूछा कि क्या देश में कोई सेंसरशिप है? पूर्व मेयर दत्ता दलवी को सीएम शिंदे पर दिए विवादित बयान पर आज सुबह मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।

संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा कि अगर वह सीएम एकनाथ शिंदे की जगह उद्धव ठाकरे के लिए भी "नालायक" शब्द का उपयोग किया होता, तो इसमें क्या गलत है? यह कोई असंसदीय शब्द नहीं है। सांसद ने कहा कि शिंदे सरकार तानाशाह है।

असल में दत्ता दलवी ने टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि एकनाथ शिंदे को "हिन्दूहृदयमृत" कहना वीर सावरकर और बालासाहेब ठाकरे का अपमान है। इस अपमान के लिए उनके शिंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।

#WATCH | When asked about the arrest of former Mumbai mayor Datta Dalvi arrested for allegedly abusing Maharashtra CM Eknath Shinde and if this is a reaction to Uddhav Thackeray's reported "Nalayak" remark for the CM, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "If he (Uddhav Thackeray)…