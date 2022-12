शीतकालीन सत्र: 2017 से 2022 तक सीबीआई ने विधायकों और सासंदों के खिलाफ दर्ज किए 65 मामले, 22 मामलों में चार्जशीट दायर

नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बुधवार को संत्र के पहले दिन लोकसभा में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) यह जानकारी दी है कि साल 2017 से 2022 तक (31 अक्टूबर 2022 तक) विधायकों और सांसदों के खिलाफ सीबीआई ने 56 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 22 मामलों में चार्जशीट दायर की गई। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सबसे ज्यादा 10 केस आंध्र प्रदेश में दर्ज हुए हैं। वहीं, यूपी व केरल दूसरे नंबर पर रहे हैं। इन राज्यों में 6—6 केस माननीयों पर दर्ज हुए हैं।

