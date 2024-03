"जब भी मैंने महिला सशक्तिकरण की बात की, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मेरा अपमान किया", प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'सशक्त नारी-विकसित भारत' कार्यक्रम में कहा

Highlights राजधानी में हुए नारी- विकसित भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए प्रधानमंत्री ने कहा, देश में 1 करोड़ से ज्यादा बहने लखपति दीदी बन चुकी हैं इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह और नित्यानंद राय भी मौजूद रहे

नई दिल्ली: राजधानी में हुए नारी- विकसित भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री ने 'लखपति दीदी' की महिला लाभार्थियों से बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सशक्त नारी-विकसित भारत कार्यक्रम में 'नमो ड्रोन दीदियों' के बीच ड्रोन वितरित किए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज मुझे नमो ड्रोन दीदी अभियान के तहत 1,000 आधुनिक ड्रोन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को सौंपने का अवसर मिला। देश में 1 करोड़ से ज्यादा बहने लखपति दीदी बन चुकी हैं"। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह और नित्यानंद राय भी मौजूद रहे।

#WATCH | PM Modi at Sashakt Nari-Viksit Bharat programme in Delhi.



I believe that the 'Nari Shakti' can lead the technological revolution of India in this 21st century. Today, we see in the IT sector, space sector, and science sector how Indian women are making their name. In… pic.twitter.com/8hceN636PY