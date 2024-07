'क्या पश्चिम बंगाल में शरिया कानून लागू होगा...', बीजेपी ने टीएमसी विधायक की 'मुस्लिम राष्ट्र' टिप्पणी पर पलटवार किया

Highlights बीजेपी ने टीएमसी विधायक की 'मुस्लिम राष्ट्र' टिप्पणी पर पलटवार किया पूछा- 'क्या पश्चिम बंगाल में शरिया कानून लागू होगा...' बीजेपी टीएमसी और ममता बनर्जी पर हमलावर है

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल भाजपा ने सोमवार को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। तृणमूल कांग्रेस के विधायक की "मुस्लिम राष्ट्र" टिप्पणी के बाद बीजेपी टीएमसी और ममता बनर्जी पर हमलावर है। भाजपा ने पूछा है कि क्या पार्टी ने राज्य को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया है और क्या शरिया कानून लागू किया जाएगा।

उत्तर बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में एक व्यक्ति द्वारा एक जोड़े की पिटाई का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आने के बाद चोपड़ा विधायक हमीदुल रहमान ने कहा था कि हमारे मुस्लिम राष्ट्र में कुछ नियम, दंड हैं.. ऐसा लगता है कि इस मामले में ज्यादती हुई है। हम इस बारे में स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं।

The newly minted, self styled saviours of India’s #Constitution haven’t spoken a word on the ghastly subversion of it in Bengal, where criminals are dispensing instant justice through ‘insaf sabhas’, in accordance with Sharia laws, in gross violation of all Constitutional norms… pic.twitter.com/vYnnHrLOGP