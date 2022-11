सुब्रमण्यम स्वामी ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू से क्यों कहा, "मोदी सरकार से बर्खास्त हो गये तो मुझे दोष न देना", जानिए पूरा किस्सा

Highlights सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के विरोध में किरेन रिजिजू को किया सपोर्ट स्वामी ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम अपारदर्शी है और वो कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं स्वामी ने साथ में यह भी कहा कि मोदी कैबिनेट ज्यादा अपारदर्शी है, रिजिजू पहले उसे ठीक करें

दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में बने रहने वाले पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम के जरिये जजों की नियुक्ति के सवाल उठाने के लिए कानून मंत्री किरेन रिजिजू का सपोर्ट करते हुए उन्हीं पर तीखा व्यंग्य भी कर दिया है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वो भी कानून मंत्री रिजिजू की इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता का आभाव है और कई बार कॉलेजियम सिस्टम से होने वाली जजों की नियुक्ति का विरोध भी कर चुका हूं लेकिन उससे बड़ी अपारदर्शी तो मोदी सरकार के कैबिनेट गठन में है, रिजिजू को पहले उसे सही करना चाहिए।

सुब्रमण्यम स्वामी ने बेहद तीखे और चुभने वाले अंदाज में ट्वीट करते हुए कहा, "केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम "अपारदर्शी" है। मैं एक पूर्व केंद्रीय कानून कैबिनेट मंत्री के रूप में और सैकड़ों बार अदालतों में बहस के दौरान भी यह कह चुका हूं, लेकिन मैं साथ में यह भी कह सकता हूं कि मोदी कैबिनेट सिस्टम कहीं अधिक अपारदर्शी है, तो रिजिजू पहले उसे ठीक करें। लेकिन अगर आपको उस कारण बर्खास्त किया जाता है तो मुझे दोष न दें।"

Union Law Minister Rijiju says SC Collegium System is “opaque”. I as a former Union Law Cabinet Minister and one who has argued in Courts hundreds of times, can state Modi Cabinet System is far more opaque. So Rijiju fix that first. Don’t blame me if you are sacked.