पुलिसवाले को चकमा देकर क्यों भागे थे युवा कांग्रेस प्रमुख श्रीनिवास बीवी, वायरल वीडियो के दूसरे हिस्से को साझा करते हुए बताई सच्चाई

Highlights युवा कांग्रेस प्रमुख श्रीनिवास का सोमवार ईडी दफ्तर के बाहर पुलिसवाले को चकमा देकर भागते हुए वीडियो वायरल हुआ था राहुल गांधी को ईडी द्वारा समन को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं, कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया जिसके सत्याग्रह का नाम दिया था

नई दिल्लीः युवा कांग्रेस प्रमुख श्रीनिवास बीवी ने अपने उस वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें वह कथित तौर पर पुलिसवाले को चकमा देकर भागते हुए देखे गए थे। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सोमवार ईडी के सामने पेश होने के दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। इसी दौरान युवा कांग्रेस प्रमुख श्रीनिवास बीवी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे कथित तौर पर एक दिल्ली पुलिसवाले को चकमा देकर भागते हुए देखे गए।

इस वीडियो को भाजपा नेताओं और समर्थकों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया और उन्हें ट्रोल किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने कांग्रेस नेता के भागने का वीडियो साझा करते हुए उनपर कटाक्ष किया। कंचन गुप्ता ने वीडियो साझा करते हुए लिखा, ''इतिहास हमें बताता है कि जब पुलिस ने सत्याग्रहियों पर नकेल कसी तो कोई भी कभी नहीं भागा, उसकी पूंछ पैरों के बीच फंसी हुई थी। उन्हें लाठियों, गोलियों और वीर सावरकर की तरह जेल और काला पानी का भी सामना करना पड़ा।"

History tells us nobody ever ran away, tail tucked between legs, when police cracked down on satyagrahis. They faced lathis, bullets and like Veer Savarkar, even jail and kala pani.

cc: @srinivasiyc close aide of National Herald scam accused @RahulGandhipic.twitter.com/vgu3oKrpqb