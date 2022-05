कश्मीरी पंडितों को लेकर सीएम केजरीवाल का केंद्र पर निशाना, पूछा- कश्मीरी पंडित अभी तक सुरक्षित क्यों नहीं है?

Highlights केजरीवाल ने कहा- गुस्सा जाहिर करने वाले कश्मीरी पंडितों पर बरसाई गईं लाठियां दिल्ली के सीएम ने कहा- मैं केंद्र से उनकी रक्षा करने का अनुरोध करता हूं

नई दिल्ली:कश्मीरी पंडितों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है और यह पूछा है कि कश्मीरी पंडित अभी तक सुरक्षित क्यों नहीं है? सोमवार को उन्होंने इस मामले कहा कि कुछ दिन पहले एक कश्मीरी पंडित की उनके ऑफिस में हत्या कर दी गई थी। ऐसा लगता है कि उन्होंने इस बारे में सोचा था। देश चिंतित है। कश्मीरी पंडित अभी तक सुरक्षित क्यों नहीं हैं? उनमें से कई को पीएम पैकेज के तहत भेजा गया था। इस घटना के बाद से सभी डरे हुए हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में आगे बोलते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों ने गुस्सा जाहिर करने का विरोध किया, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, उन्हें पीटा गया, उनके घरों में बंद कर दिया गया। यह राजनीति का समय नहीं है। वे सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। अगर उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी तो बाकी लोग अपने घरों को कैसे लौटेंगे? मैं केंद्र से उनकी रक्षा करने का अनुरोध करता हूं।

