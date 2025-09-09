कौन बनेगा अगला उपराष्ट्रपति? सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी आमने-सामने, जानें क्या कहते हैं आंकड़े

Vice President Election 2025: देश को आज अपना 15वां उपराष्ट्रपति मिलने वाला है। जिसके लिए आज दोनों सदनों के सदस्य वोट डालेंगे। इस चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला विपक्षी दल के उम्मीदवार न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी सुदर्शन रेड्डी से होगा।

गौरतलब है कि यह चुनाव जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा देने के दो महीने से भी कम समय बाद हो रहा है। उनके अचानक इस्तीफे से देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद, जो राज्यसभा के सभापति के रूप में संसदीय कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, में एक दुर्लभ मध्यावधि रिक्ति पैदा हो गई है।

इन दो उम्मीदवारों में मुकाबला

सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं।

राधाकृष्णन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े हैं और पार्टी के भीतर एक गैर-विवादास्पद, मृदुभाषी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने 1998 और 1999 में दो बार लोकसभा में कोयंबटूर का प्रतिनिधित्व किया, जिससे वे तमिलनाडु के एकमात्र भाजपा नेता बन गए जो एक से अधिक बार निचले सदन के लिए चुने गए। उनकी उम्मीदवारी भाजपा के दक्षिणी राज्यों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के निरंतर प्रयास को भी दर्शाती है।

विपक्ष के उम्मीदवार न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी. सुदर्शन रेड्डी हैं, जो तेलंगाना के न्यायविद हैं और जिन्हें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का समर्थन प्राप्त है। वे 2011 में सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए और उनके न्यायिक जीवन की पहचान काले धन पर सरकार की निष्क्रियता की आलोचना करने वाले फैसलों और नक्सल विरोधी सलवा जुडूम आंदोलन को असंवैधानिक घोषित करने वाले उनके फैसले से है।

रेड्डी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया और बाद में 2013 में गोवा के पहले लोकायुक्त बने।

यह पहली बार है जब उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं, राधाकृष्णन तमिलनाडु से और रेड्डी तेलंगाना से, जिससे क्षेत्रीय दल नाजुक स्थिति में हैं।

चुनाव से पहले संख्याबल कैसा है?

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में 781 सांसद हैं - लोकसभा में 542 (एक रिक्ति के साथ) और राज्यसभा में 239 (छह रिक्तियों के साथ)। बहुमत का आंकड़ा 391 वोटों का है।

कागज़ों पर, एनडीए एक आरामदायक बढ़त के साथ चुनाव लड़ रहा है। गठबंधन के पास लगभग 422 सांसदों का समर्थन है, जो इसे पहले ही जीत के आंकड़े से ऊपर पहुँचा देता है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी - जिसके दोनों सदनों में 11 सदस्य हैं - द्वारा सीपी राधाकृष्णन का औपचारिक समर्थन करने के साथ, सत्तारूढ़ खेमे के वोटों की संख्या 430 से अधिक होने की उम्मीद है। अतिरिक्त समर्थन के बिना भी, यह एनडीए के उम्मीदवार को जीत की गारंटी देता है।

विपक्षी इंडिया गठबंधन गुट के सांसदों की संख्या अनुमानित 300-324 है, जो उपस्थिति और छोटे दलों के गठबंधन पर निर्भर करता है। अगर निर्दलीय और तटस्थ दल भी इसके उम्मीदवार न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करते हैं, तब भी यह गुट बहुमत से दूर रहेगा।

यह परिणाम 2022 के चुनाव से अलग है, जब जगदीप धनखड़ ने 528 वोट हासिल किए थे, जो तीन दशकों में सबसे बड़ा अंतर था, जबकि मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले थे। हालाँकि इंडिया गठबंधन अब संख्या के मामले में तीन साल पहले की तुलना में ज़्यादा मज़बूत है, फिर भी अंकगणित अभी भी एनडीए के पक्ष में है।

मतदान में अनुपस्थित रहने वालों को ध्यान में रखते हुए, एनडीए के उम्मीदवार को लगभग 436-448 वोट मिल सकते हैं, जबकि रेड्डी को 320 से ज़्यादा वोट मिल सकते हैं। यह धनखड़ की 2022 की जीत से कम अंतर होगा, लेकिन फिर भी एक निर्णायक जीत होगी।

मतदान मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सांसद राष्ट्रीय राजधानी में अपने वोट डालेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, मतगणना शाम 6 बजे शुरू होगी और उसी शाम नतीजे आने की उम्मीद है।

हालाँकि संख्याएँ राधाकृष्णन के पक्ष में हैं, यह चुनाव विपक्ष को तीन साल पहले की तुलना में अपनी अपेक्षाकृत मज़बूत स्थिति का संकेत देगा।

