VK Pandian: मुख्यमंत्री पटनायक की उपस्थिति में सत्तारूढ़ बीजद में शामिल हुए पूर्व आईएएस अधिकारी पांडियन, जानें

Highlights मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ बीजद नेताओं की मौजूदगी में क्षेत्रीय दल में शामिल हुए। 2000 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कई विवादों से जुड़ा रहा है। सेवा नियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।

VK Pandian: ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निकट सहयोगी एवं पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी वी कार्तिकेयन पांडियन सोमवार को सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) में औपचारिक रूप से शामिल हो गए। पांडियन मुख्यमंत्री, राज्य के अन्य मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ बीजद नेताओं की मौजूदगी में क्षेत्रीय दल में शामिल हुए।

Odisha | Chairman of 5T and Nabin Odisha scheme, VK Pandian arrives at CM Naveen Patnaik's residence in Bhubaneswar pic.twitter.com/SS99rzzI6E