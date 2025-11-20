Who is Shreyasi Singh? मिलिए श्रेयसी सिंह से, बिहार की नई मंत्री, बेहतरीन शूटर और गोल्ड मेडलिस्ट

Highlights श्रेयसी सिंह ने गुरुवार को बिहार कैबिनेट में मंत्री के तौर पर शपथ ली वह एक अवॉर्ड-विनिंग शूटर हैं, जो जमुई से लगातार दूसरी बार चुनी गई सिंह भारतीय जनता पार्टी (BJP) की मेंबर हैं, जिसे उन्होंने 2020 में जॉइन किया था

पटना: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नेता श्रेयसी सिंह ने गुरुवार को बिहार कैबिनेट में मंत्री के तौर पर शपथ ली। वह अब नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार का हिस्सा हैं। बिहार मंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद श्रेयसी ने कहा, “मैं जमुई के लोगों और अपने परिवार के सदस्यों का शुक्रिया अदा करती हूं। आज शपथ लेने वाले कैबिनेट में युवा और अनुभवी दोनों तरह के नेता शामिल हैं।”

श्रेयसी सिंह कौन हैं?

श्रेयसी सिंह एक अवॉर्ड-विनिंग शूटर हैं, जो जमुई से लगातार दूसरी बार चुनी गई हैं। वह बिहार कैबिनेट में नई शामिल हुई हैं। 2025 के बिहार असेंबली इलेक्शन के लिए, BJP ने जमुई से अपने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) कैंडिडेट के तौर पर श्रेयसी सिंह पर भरोसा जताया। उन्होंने बिहार इलेक्शन 2025 में जमुई असेंबली सीट से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) लीडर मोहम्मद शमशाद आलम के खिलाफ चुनाव लड़ा था।

2020 के चुनावों में, श्रेयसी सिंह ने RJD के विजय प्रकाश को 13,026 वोटों के अंतर से हराया, उन्हें 79,603 वोट मिले, जबकि प्रकाश को 66,577 वोट मिले। जमुई, जो जमुई लोकसभा क्षेत्र में आता है, पहले लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान का प्रतिनिधित्व करता था।

श्रेयसी सिंह का परिवार

श्रेयसी सिंह एक जाने-माने पॉलिटिकल परिवार से हैं। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं, जिन्होंने चंद्रशेखर की सरकार में काम किया और लोकसभा और राज्यसभा दोनों को रिप्रेजेंट किया। उनकी मां, पुतुल कुमारी, भी पूर्व सांसद हैं।

श्रेयसी सिंह की पढ़ाई और संपत्ति

श्रेयसी सिंह के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। उन्होंने 2018 में मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, श्रेयसी सिंह के चुनावी हलफनामे के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति ₹7.6 करोड़ है और उन पर ₹13.3 लाख की देनदारी है। उन्होंने अपनी सालाना आय ₹94.2 लाख बताई है।

श्रेयसी सिंह का पॉलिटिकल करियर

वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) की मेंबर हैं, जिसे उन्होंने 2020 में जॉइन किया था। वह अभी बिहार में जमुई चुनाव क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हुए लेजिस्लेटिव असेंबली (MLA) की मेंबर हैं। वह महिला और बाल विकास कमेटी (बिहार विधानसभा) की मेंबर भी हैं। उन्होंने 2020 में बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव जीता और 2025 में फिर से चुनी गईं। उन्हें नीतीश कुमार के तहत बिहार कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है।

श्रेयसी सिंह, एक बेहतरीन शूटर

वह एक बेहतरीन शूटर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स (महिला डबल ट्रैप) में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने ग्लासगो, स्कॉटलैंड में 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स (महिला डबल ट्रैप) में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने इंचियोन में 2014 एशियन गेम्स में डबल ट्रैप टीम इवेंट में ब्रॉन्ज़ मेडल भी जीता। श्रेयसी को स्पोर्ट्स में उनके योगदान के लिए अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। वह पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए भारतीय टीम का हिस्सा थीं।

