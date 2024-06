Who is Lt Gen Upendra Dwivedi next Army Chief: कौन हैं सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेन्द्र द्विवेदी? इन 5 बिंदुओं से समझिए...

Highlights Who is Lt Gen Upendra Dwivedi next Army Chief: वर्तमान में उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। Who is Lt Gen Upendra Dwivedi next Army Chief: जनरल पांडे 30 जून को सेवानिवृत्त होंगे। Who is Lt Gen Upendra Dwivedi next Army Chief: चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर कार्य करने अनुभव है।

Who is Lt Gen Upendra Dwivedi Appointed Army Chief: मोदी सरकार ने नियुक्ति तेज कर दी है। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया है। मौजूदा जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। द्विवेदी वर्तमान में थल सेनाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल मनोज सी पांडे का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी की नियुक्ति में सरकार ने वरिष्ठता क्रम का पालन किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा, ‘‘सरकार ने वर्तमान में उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यरत लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 30 जून से अगले सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है।’’ सरकार ने एक दुर्लभ कदम के तहत पिछले महीने जनरल पांडे की सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले उनका कार्यकाल एक महीने के लिए बढ़ा दिया था।

जनरल पांडे को 31 मई को सेवानिवृत्त होना था। इस कदम से ऐसी अटकलें लगाई जाने लगीं थीं कि लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी को सेना के शीर्ष पद के लिए नजरअंदाज किया जा सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी के बाद सबसे वरिष्ठ अधिकारी सेना के दक्षिणी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह हैं। द्विवेदी को चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर कार्य करने व्यापक अनुभव है।

लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष

लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी और लेफ्टिनेंट जनरल सिंह, दोनों की सेवानिवृत्ति 30 जून के लिए निर्धारित है। सेना के तीनों अंगों के प्रमुख 62 वर्ष की आयु तक या पद पर तीन वर्ष तक, जो भी पहले हो, सेवा दे सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है। हालांकि, इससे पहले चार सितारा रैंक के लिए मंजूरी मिलने पर वह 62 वर्ष की आयु तक सेवा दे सकते हैं।

जनरल द्विवेदी ने 19 फरवरी को उप सेना प्रमुख का पदभार संभाला था

लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने 19 फरवरी को उप सेना प्रमुख का पदभार संभाला था। उप सेना प्रमुख का पदभार संभालने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 2022-2024 तक उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में कार्यरत थे।

एक जुलाई 1964 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी

एक जुलाई 1964 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी सैनिक स्कूल, रीवा के पूर्व छात्र हैं। वह 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की 18-जम्मू कश्मीर राइफल्स में शामिल हुए थे। बाद में उन्होंने यूनिट की कमान संभाली।

