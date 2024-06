Kulwinder Kaur CISF: कौन हैं कुलविंदर कौर? जिसने सरेआम जड़ा कंगना रनौत को थप्पड़; जानें यहां

Kulwinder Kaur CISF: भारतीय जनता पार्टी की मंडी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली CISF कांस्टेबल कुलविंदर कौर को निलंबित कर दिया गया है। चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर घटी इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है लेकिन CISF कांस्टेबल कौन हैं और उसने ऐसा क्यों किया, ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देते है...

- कुलविंदर कौर 2009 में सीआईएसएफ में शामिल हुईं और 2021 से चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर बल के विमानन सुरक्षा समूह के साथ हैं।

- कुलविंदर शेर सिंह महिवाल की बहन हैं, जो किसान मजदूर संघर्ष समिति के संगठनात्मक सचिव हैं।

- 35 वर्षीय अब निलंबित कांस्टेबल पंजाब के सुल्तानपुर लोधी की रहने वाली है और दो बच्चों की मां है।

- अधिकारियों के अनुसार, उसके खिलाफ आज तक बल में कोई सतर्कता जांच या सजा नहीं हुई है। उनके पति भी उसी हवाई अड्डे पर तैनात हैं। अधिकारियों ने कहा कि वह किसानों के विरोध प्रदर्शन पर रनौत के रुख से नाराज दिख रही थीं।

Kulwinder Kaur, the #CISF officer posted at #ChandigarhAirport who slapped actor and #BJP MP #KanganaRanaut, said that her mother was sitting at the #FarmersProtest when Kangana said the protesters sat for Rs 100. pic.twitter.com/zc1UcRp2YG