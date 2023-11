Special Protection Group SPG: 1991 बैच के आईपीएस शर्मा होंगे नए एसपीजी प्रमुख, जानें कौन हैं, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दी मंजूरी

Highlights एसपीजी के पास ही प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करने का जिम्मा है। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी शर्मा वर्तमान में एसपीजी में अतिरिक्त महानिदेशक हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है।

Special Protection Group SPG: वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक शर्मा को शुक्रवार को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) का निदेशक नियुक्त किया गया, जिसे प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करने का काम सौंपा गया है। 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी शर्मा वर्तमान में एसपीजी में अतिरिक्त महानिदेशक हैं।

IPS officer Alok Sharma appointed as Director, Special Protection Group (SPG). Currently, he is the Additional Director General in SPG: Government of India pic.twitter.com/YKlfCdc6yQ

सरकारी आदेश में कहा गया है कि शर्मा की नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी आलोक शर्मा वर्तमान में एसपीजी के अतिरिक्त महानिदेशक हैं और 6 सितंबर को एसपीजी निदेशक अरुण कुमार सिन्हा की गुरुग्राम अस्पताल में निधन के बाद देख रहे थे।

The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Alok Sharma, IPS, UP-1991 batch as Director of Special Protection Group (SPG). pic.twitter.com/jw6GKWRvrq