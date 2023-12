कौन हैं कांग्रेस सांसद धीरज साहू, जिनके ठिकाने पर आईटी ने जब्त किए 200 करोड़

नई दिल्ली:आयकर विभाग ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े ओडिशा और झारखंड में कई ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार, लगातार तीन दिनों तक चले ऑपरेशन में 200 करोड़ रुपये की नकदी मिली, जिसका कोई स्पष्ट खाता रिकॉर्ड नहीं था।

हालांकि, रेड में इतनी बड़ी रकम हासिल करने के बाद से लगातार धीरज साहू चर्चा में बने हुए हैं। वहीं, कांग्रेस सांसद होने के नाते मामले ने अब राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है।

बीजेपी ने धीरज साहू के जरिए कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि ओडिशा और पड़ोसी राज्य में छापेमारी के दौरान अब तक जो कुछ भी पता चला है वह चौंकाने वाला है। हमें कभी नहीं पता था कि झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू इतने सारे लोगों के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे।

उन्होंने कहा कि और उसकी सहायता के लिए एक बड़ा नेटवर्क है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी की संस्कृति को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी 'घोटाला की गारंटी' के बराबर है।

