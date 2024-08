Aman Sehrawat won bronze in Paris Olympics: 11 साल में माता-पिता को खो दिया, 21 साल में ओलंपिक चैंपियन, जानें कौन हैं अमन सहरावत

Highlights Aman Sehrawat won bronze in Paris Olympics: ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत के 7वें पहलवान बन गए। Aman Sehrawat won bronze in Paris Olympics: पदक अपने माता-पिता और देश को समर्पित करता हूं। Aman Sehrawat won bronze in Paris Olympics: ओलंपिक में सबसे कम उम्र के भारतीय पदक विजेता बने।

Aman Sehrawat won bronze in Paris Olympics: पुरुषों के 57 किग्रा कुश्ती में अमन सहरावत भारत की उम्मीद बन गए। दिल्ली के रहने वाले छोरे ने कमाल कर दिया। 21 वर्षीय अमन सहरावत शुक्रवार को पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुषों के 57 किग्रा कांस्य पदक में प्यूर्टो रिको के डेरियन टोई क्रूज़ को 13-5 से हराकर ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत के 7वें पहलवान बन गए। अपना कांस्य पदक अपने दिवंगत माता-पिता और भारत को समर्पित किया। अमन ने कहा कि मेरे माता-पिता हमेशा चाहते थे कि मैं पहलवान बनूं। वे ओलंपिक के बारे में कुछ नहीं जानते थे लेकिन वे चाहते थे कि मैं पहलवान बनूं। मैं यह पदक अपने माता-पिता और देश को समर्पित करता हूं। अमन जब 11 वर्ष के थे, तब अपने माता-पिता को खो दिया। वह ओलंपिक में सबसे कम उम्र के भारतीय पदक विजेता बने।

🇮🇳's 1⃣st 🥇at #WrestleAstana 🥳



#TOPSchemeAthlete Aman Sherawat defeats 🇰🇬's Almaz Smanbekov 9-4 in the Final 57kg 🥇 medal bout!



This is Aman's, who is U-23 World Champion, 1⃣st appearance at the Asian Championships 🥳



Heartiest congratulations champ 🥳 pic.twitter.com/IqHBs8lKm7 — SAI Media (@Media_SAI) April 13, 2023

WHO IS AMAN SEHRAWAT won bronze in Paris Olympics: अमन सहरावत कौन है?

अमन सहरावत एक युवा भारतीय पहलवान हैं, जिन्होंने कुश्ती जगत में विशेषकर पेरिस 2024 ओलंपिक में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। 16 जुलाई 2003 को हरियाणा के झज्जर में जन्मे अमन का जीवन शुरू में ही त्रासदी से भरा रहा। उन्होंने 11 साल की उम्र में अपने माता-पिता को खो दिया।

अवसाद के कारण मां की मृत्यु हो गई और एक साल बाद पिता की मृत्यु हो गई। कठिनाइयों के बावजूद अमन को कुश्ती को नहीं छोड़ी। उन्होंने कोच ललित कुमार के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लेना शुरू किया। भारत ने अब 2008 के बाद से हर ओलंपिक खेलों में कुश्ती में पदक जीता है।

A Historic moment for India! 🥉

Aman Sherawat secures a BRONZE medal in men’s 57kg #wrestling at the #ParisOlympics His grit, determination, and skill shone through on the mat.

Congratulations, Aman! Bharat is proud of you. #Paris2024#Olympics#Indiapic.twitter.com/7tzp9xkX7k — Impreet Singh Bakshi (@impreetsbakshi) August 9, 2024

India’s tally at the Paris #Olympic2024 just got a boost with Aman Sherawat clinching a bronze in wrestling, marking the country’s sixth medal. The current haul stands at 5 bronzes and 1 silver.



Chak de 🇮🇳 #IndiaAtOlympics#Olympics2024Paris#Paris2024#amansherawatpic.twitter.com/ppTk1Wf8Gq — Surabhi Gupta (@Journo_Surabhi) August 9, 2024

English summary :

WHO IS AMAN SEHRAWAT won bronze in Paris Olympics Lost parents 11 years Olympic champion 21 know Aman Sehrawat watch video

Web Title: WHO IS AMAN SEHRAWAT won bronze in Paris Olympics Lost parents 11 years Olympic champion 21 know Aman Sehrawat watch video