Lok Sabha Elections 2024: कब होंगे लोकसभा चुनाव? 'अस्थायी तारीख' का हुआ खुलासा, पोल पैनल ने भी किया स्पष्ट

Lok Sabha Elections 2024 Date: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा 11 जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) को भेजे गए एक परिपत्र में लोकसभा चुनाव की संभावित तारीख 16 अप्रैल, 2024 निर्धारित की गई है। निवार्चन आयोग के कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि आयोग ने संदर्भ के उद्देश्य से और चुनाव योजना में प्रारंभ और समाप्ति तिथियों की गणना के लिए अस्थायी रूप से 16 अप्रैल, 2024 को मतदान दिवस के रूप में नामित किया है।"

हालांकि कार्यालय के आधिकारिक हैंडल ने इस बात पर जोर दिया कि योजना गतिविधियों में अधिकारियों की सहायता के लिए तारीख पूरी तरह से "संदर्भ" के लिए है। पोस्ट में यह स्पष्ट किया गया है, "कुछ मीडिया प्रश्न मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दिल्ली कार्यालय के एक परिपत्र का हवाला देते हुए आ रहे हैं ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि क्या 16.04.2024 लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक अस्थायी मतदान दिवस है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तिथि का उल्लेख केवल चुनाव योजना के अनुसार गतिविधियों की योजना बनाने के लिए अधिकारियों के 'संदर्भ' के लिए किया गया है।

Some media queries are coming referring to a circular by @CeodelhiOffice to clarify whether 16.04.2024 is tentative poll day for #LSElections2024

It is clarified that this date was mentioned only for ‘reference’for officials to plan activities as per Election Planner of ECI.