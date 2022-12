भारत का गलत नक्शा इस्तेमाल करने पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने व्हाट्सएप को दी नसीहत, ट्वीट कर कही ये बात

Highlights केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत के गलत मानचित्र का उपयोग करने के लिए व्हाट्सएप का आह्वान किया। चंद्रशेखर ने कुछ दिनों पहले जूम के सीईओ एरिक युआन को भी भारत के नक्शे को लेकर आगाह किया था। इस बार उन्होंने मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप को ट्वीट करते हुए नसीहत दी।

नई दिल्ली: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को भारत के गलत मानचित्र का उपयोग करने के लिए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का आह्वान किया। बता दें कि चंद्रशेखर ने कुछ दिनों पहले जूम के सीईओ एरिक युआन को भी भारत के नक्शे को लेकर आगाह किया था। इस बार उन्होंने मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप को ट्वीट करते हुए नसीहत दी।

Dear @WhatsApp - Rqst that u pls fix the India map error asap.



All platforms that do business in India and/or want to continue to do business in India , must use correct maps. @GoI_MeitY@metaindiahttps://t.co/aGnblNDctK — Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) December 31, 2022

I recently took down a tweet that many of you had pointed out had issues with the map. Thank you for the feedback!! — Eric S. Yuan (he / him / his) (@ericsyuan) December 28, 2022

राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट करते हुए लिखा, "व्हाट्सएप, आपसे अनुरोध है कि कृपया भारत के मानचित्र की त्रुटि को यथाशीघ्र ठीक कर लें। सभी प्लेटफॉर्म जो भारत में व्यापार करते हैं और/या भारत में व्यापार करना जारी रखना चाहते हैं, उन्हें सही मानचित्रों का उपयोग करना चाहिए।" चंद्रशेखर ने व्हाट्सएप के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किए गए एक वीडियो की ओर इशारा किया, जिसमें फॉलोअर्स को 24 घंटे नए साल की पूर्व संध्या लाइव स्ट्रीम के बारे में सूचित किया गया था। ग्लोब के वीडियो में जम्मू और कश्मीर के संबंध में गलत भारत का नक्शा था।

you may want to make sure u use correct maps of the countries u do / want to do business in @ericsyuanhttps://t.co/wveFuhh9xJ — Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) December 28, 2022

इससे पहले 28 दिसंबर को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जूम के सीईओ एरिक युआन पर निशाना साधा था, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर गलत भारत का नक्शा साझा किया था। चंद्रशेखर ने ट्वीट कर लिखा था, "हो सकता है कि आप यह सुनिश्चित करना चाहें कि आप उन देशों के सही मानचित्रों का उपयोग करते हैं, जिनमें आप व्यवसाय करते/करना चाहते हैं।" इसपर युआन ने कहा था, "मैंने हाल ही में एक ट्वीट हटा लिया था, जिसमें आप में से कई लोगों ने बताया था कि मानचित्र में समस्याएं थीं। धन्यवाद प्रतिक्रिया देना के लिए!!"

