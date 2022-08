Bihar Crisis: 'जनता देगी नीतीश को जवाब', गठबंधन टूटने के बाद बोले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल

Highlights नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ राजभवन पहुंचे सरकार बनाने का दावा पेश किया भाजपा का कहना है कि नीतीश ने गठबंधन तोड़ कर पाप किया है

पटना: बिहार में सत्ता के समीकरण अब बदल गए हैं। सत्ता की चाबी तो नीतीश कुमार के पास ही है लेकिन सहयोगी भाजपा अब सरकार से बाहर हो गई है। नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया और राजद के साथ हाथ मिला लिया है। तेजस्वी यादव के साथ नए गठबंधन की शुरुआत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि छोड़ो कल की बातें। गठबंधन तोड़ कर राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में जाने पर प्रदेश भाजपा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

पार्टी ने एक संवंददाता सम्मेलन में कहा "जनता ऐसा करने वालों को सबक सिखा देगी।" नीतीश के इस्‍तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, "हमने एनडीए के अंतर्गत 2020 का विधानसभा चुनाव साथ लड़ा था। जनादेश जेडीयू और बीजेपी के लिए था। हमने ज्‍यादा सीटें जीती थीं लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। आज जो कुछ हुआ है,वह बिहार के लोगों और भाजपा के साथ धोखा है।"

